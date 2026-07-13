الحوثيون: استهدفنا مطار أبها السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان: "استهدفنا مطار أبها الدولي في بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها".واضاف سريع ان "قواتنا اشتبكت جوياً مع الطائرات السعودية التي اعتدت على "، محملا "السعودية كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة لهجومها على ".