‏نيويورك تايمز: ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف القتال في إيران

وذكرت الصحيفة، ان "الرئيس الأمريكي أبلغ رسمياً باستئناف القتال في ، وان القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية داخل إيران في السابع من تموز/يوليو".وذكرت الصحيفة أن أوضح في رسالته إلى الكونغرس أن "الضربات جاءت في إطار إجراءات دفاعية اتخذتها القوات الأمريكية".وفي وقت سابق، اعلنت البحرية الامريكية ان الحصار على الموانئ الايرانية سيبدأ غداً ويشمل جميعالسفن.