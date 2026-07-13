البحرية الأمريكية: الحصار على إيران ينطبق على جميع السفن وغداً سيبدأ

وذكرت البحرية، ان "الحصار الأمريكي على ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه".وتابعت، ان "الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش"، مشيرة الى ان "الحصاريشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط".