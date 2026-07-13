الخارجية الإيرانية: العدوان على مطار صنعاء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

وقال بقائي في تصريحات صحفية ان" تدين الهجوم على ".واضاف ان "طهران تعتبر العدوان على الدولي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق وعدم احترام سيادة ".واكد، ان "الهجوم على مطار يتعارض مع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار".وتابع، ان "الهجوم على مطار صنعاء يتنافى مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2022 والتفاهمات اللاحقة لمنع تصعيد التوتر".