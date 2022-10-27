البيت الابيض: بايدن لن يجلس مع بوتين خلال قمة العشرين

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريك، جون كيربي، للصحفيين إنه "ليست لديه (لدى بايدن) أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين، وهذا موقفنا اليوم".وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه "لا يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني المقبل".ولم يؤكد الكرملين رسميا حتى الآن، ما إذا سيحضر الرئيس بوتين القمة شخصيا، أو سيتحدث خلالها عبر تقنية الفيديو.