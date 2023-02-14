واشنطن تكشف عن مواجهة بين مقاتلات أمريكية وروسية

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة من أجل اعتراض الطائرات الروسية، في واقعة وصفها المسؤولون بـ"مواجهة روتينية" لا تتعلق بسلسلة الأجسام المجهولة الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.وقالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان، إن الطائرات الروسية الأربع دخلت منطقة الدفاع الجوي الأميركي يوم الاثنين، وظلت خارج المجال الجوي الأميركي والكندي.وأوضحت أن طائرتين "إف 16" أميركيتين اعترضتا الطائرات الروسية، حيث اقتربتا منها لتحذيرها.