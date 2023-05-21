طلبة عراقيون في إيران يناشدون عبر السومرية: "نعاني من التعطيل والاذلال" (فيديو)

وقالوا للسومرية نيوز، "نحن لفيف من الطلاب العراقيين الدارسين على النفقة الخاصة في إيران (جامعة الاديان والمذاهب) نعاني من الاهانة والتعطيل والاذلال من الجامعة وعراقيل لتسليم الجواز وكذلك عدم تسليم القبول النهائي وتأخر صدور الوثيقة 4 أشهر على الأقل".كما أظهرت مقاطع مصورة، معاناتهم من خلال الوقوف بطوابير طويلة لتسليم واستلام الجوازات لغرض الحصول على ختم الإقامة والخروج الاعتيادي والقطعي.