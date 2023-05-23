روسيا تعلن استهداف مركز قيادة للقوات الأوكرانية

وذكر بيان للوزارة: "في منطقة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للجيش الأوكراني".وأضاف البيان: "في منطقة أفدييفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعين لوقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية أصابوا خلال الـ24 الساعة الماضية 96 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوى بشرية ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة".وبحسب وزارة الدفاع، "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".