مفوضية الانتخابات تمدد فترة تحديث سجل الناخبين

وذكر إعلام المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفوضية الانتخابات قررت تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انطلقت منذ 2/1/2021 لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، لتكون لغاية 15 /4/2021؛ سعياً منها لفسح المجال أمام أكبر عدد من الناخبين لإجراء عملية التسجيل والتحديث البايومتري، بهدف ضمان مشاركتهم في التصويت لاحقاً".وأضاف البيان، أن "مدة الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي ستكون للفترة من (16 /4 /2021 ولغاية 22/4/2021)، حيث أسفرت عملية التحديث التي انطلقت في 2/1/2021 عن (1،336،570) حالة تحديث، فضلاً عن تسجيل (23،392) ناخباً من النازحين، مع استمرار عملية التسجيل البايومتري التي انطلقت منذ 2014 إذ بلغت ( 15،792،209) مسجلاً بايومترياً".ولفت إلى، أن "مجلس المفوضين أكد على أن يكون دوام الموظفين وموظفي العقود في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل التابعة لها مع الفرق الجوالة 100% لغرض إتمام عملية التحديث والتسجيل البايومتري".وبين، أن "المفوضية تسعى إلى كل ما يضمن نزاهة عملية التحديث البايومتري من خلال اعتماد المراقبين المحليين الذين زاروا مراكز التسجيل لمراقبة العملية، والذين بلغ عددهم (4،355) مراقباً محلياً، وأيضاً المراقبون من وكلاء الأحزاب السياسية الذين بلغ عددهم (5،398) وكيل حزبٍ سياسي".واستطرد بالقول، أن "المفوضية تعمل على تحديث بيانات وتسليم بطاقات ناخبي التصويت الخاص من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد أماكن منسوبيهم؛ لغرض تسيير فرق جوالة لإجراء عملية التحديث والتوزيع".ولفت البيان إلى أن "رئيس مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية، اجتمع بمدراء مكاتب المحافظات ذات النسب المتدنية في عملية التسجيل للوقوف على المعوقات وبحث خطط بديلة لغرض تسجيلهم بايومترياً، ووجه رئيس الإدارة بتشكيل فريق من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات للإشراف على مراكز التسجيل في جانبي بغداد / الكرخ والرصافة؛ لغرض متابعة عمل المراكز في اجراءات التسجيل والتوزيع البايومتري".وتابع البيان، انه "ومع تسارع الاستعدادات الانتخابية بحسب الجدول العملياتي، ومع الموافقة على خطة انتشار مراكز الاقتراع الأولية البالغ عددها ( 8273 ) مركزاً، والبدء بتأهيل أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الإرسال (الوسط الناقل) مع شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة الانتخابية، وافق مجلس المفوضين على نتائج التفاوض مع الشركة العامة للنقل البري التي ستتكفل بنقل المواد الانتخابية المختلفة داخل العراق وبواسطة الشاحنات الحكومية المملوكة للشركة، سواءً أكانت من المطارات العراقية أو الموانئ مع الالتزام بالمواعيد والأماكن والمسارات التي تحددها المفوضية وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".واختتم، أن "مجلس المفوضين شكّل لجاناً للقيام بإجراءات الفحص والتسلم والتسليم وبموجب محاضر تعد لهذا الغرض لضمان سلامة نقل المواد وتطابق الكميات".