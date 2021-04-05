الكاظمي يطلق وعداً بشأن "المحاضرين"

وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ببحث موضوع المحاضرين في جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين لن نترككم دون إنصافكم ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم وقد حاولنا حل المشكلة من خلال الموازنة".

وأضاف "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوع المحاضرين لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف".

ونظم المئات من المحاضرين المجانيين، امس الاحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.