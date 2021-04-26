وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحَّاف في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى بغداد".ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين".وبحسب مصدر مطلع فان "ظريف سيلتقي اليوم مع الرئاسات الثلاث و بعض القيادات السياسية وايضا لقاء مع رئيس الكلدانيين غدا صباحا وسيتوجه ظهر غد الثلاثاء الى اربيل".