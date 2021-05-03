الحلبوسي وبارزاني يناقشان الانتخابات ويؤكدان على الحوار لحل المشكلات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لبحث الأوضاع وآخر التطورات السياسية في بغداد وإقليم كردستان، ومنها الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجرائها، حيث أكد الطرفان على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية".كما ناقش اللقاء، وفقاً للبيان "عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".