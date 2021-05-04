فؤاد حسين: زيارة البابا إلى العراق مثلّت دعماً كبيراً للعراق

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أعرب فؤاد حسين عن تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع الفاتيكان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع الجانبين من علاقات مُتميّزة"، مُؤكّدًا على حرص العراق لتطوير العلاقات بين العراق وحاضرة الفاتيكان لتحقيق الأهداف التي حملها خدمة للإنسانية وحقوقها، ولإشاعة ثقافة وقِيَم السلام".وبيّنَ حسين أنّ "العراق مُلتقى الديانات التي تتفق كلّها على احترام الإنسان، وكرامته، وإشاعة ثقافة وقِيَم السلام"، مشددا على إصرار الحُكُومة على إعادة النازحين، وتأهيل ضحايا داعش من النساء والأطفال، داعياً إلى إعادة إعمار الكنائس في مدينة الموصل، وبناء مستشفى للنساء الناجيات من إرهاب داعش.وحول زيارة قداسة الپاپا فرنسيس التاريخيّة، قال حسين إن "زيارة قداسة البابا إلى العراق ومدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- مثلّت دعماً كبيراً للعراق، ودعماً خاصّاً للمسيحيّين فيه، ونتطلع إلى إستثمارها دينياً، وسياسياً، وثقافياً"، داعياً الشركات الإستثماريّة في دولة الفاتيكان للعمل في العراق لإحياء التراث الثقافي والتاريخي".