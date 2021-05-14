الخارجية النيابية تدين الاعتداء على اسرة عراقية في تركيا

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان تلقنه "السومرية نيوز" تعرضت اسرة عراقية من اقليم كوردستان الى اعتداء عنصري ومحاولة القتل بالضرب بالحجارة والشتم من قبل مجموعة عنصرية في مدينة مرسين التركية التي يتواجدون فيها لغرض السياحة.واضاف البيان، "وهو الامر الذي ادى الى تعرض رب الاسرة الى اصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى".وتابع "اننا اذ ندين هذه الاعتداءات العنصرية المتكررة التي يتعرض لها بعض السياح والمقيمين من الجالية العراقية، فاننا نطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث، وانزال العقوبة بالمجرمين".واختتم البيان، "كما ونطالب بعثتنا الدبلوماسية بمتابعة القضية مع المؤسسات المسؤولة عن التحقيق وصولاً بها الى القضاء، والتنسيق مع السلطات الحكومية في تركيا لمنع تكرار ذلك في المستقبل"