التخطيط الاستراتيجي النيابية تستضيف وزير الخارجية لبحث المنهاج الوزاري

وقالت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب ، بحثت من خلاله لجنة التخطيط الاستراتيجي المنهاج الوزاري المقدم من الحكومة وبالتحديد الفقرات التي تخص وزارة الخارجية ، حيث شخصت اللجنة خللاً بعدم إرسال الحكومة برنامجاً حكومي يفسر المنهاج الوزاري ويحدد مهام كل وزارة ليتسنى للجهات الرقابية والتنفيذية أخذ دورها الطبيعي في متابعة مستوى تطبيق البرنامج" .واضافت ان "اللجنة تطرقت لموضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في الوزارة ، فضلاً عن ضرورة أجراء تقييم لاداء الكوادر المتقدمة فيها والسفراء ومحاسبة المقصرين منهم" .واشار البيان الى ان "اللجنة انتقلت بعد ذلك لملف العلاقات الدبلوماسية مع محيط العراق الإقليمي والدولي وضرورة تعزيز تلك العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ، فضلاً عن مناقشة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية والمراحل التي وصل لها ، إضافة إلى مسألة التواجد التركي على الأراضي العراقية وضرورة الحفاظ على سيادة العراق وعدم أستخدام اراضيه في أي نزاعات خارجية ".واوضح البيان ان "وزير الخارجية ، أستعرض من جانبه عمل الوزارة وتعاملها مع التدخلات الخارجية والحفاظ على سيادة الوطن ، مبيناً أن الصراعات الإقليمية المحيطة بالعراق قد ألقت بظلالها على الداخل العراقي ، موضحاً أن الوزارة تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف" .