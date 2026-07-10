القضاء ينشر وثائق خاصة بالإجراءات التي جرى اتخاذها بقضية نور زهير

وذكر ان "إطلاق كان اتفاقاً بين رئيس ورئيس السابق بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة".وأضاف ان "أحكاما بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً بهيئة ساعدوا نور في سحب الأموال"، مشيرا الى ان "جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون تعديل في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من الأموال".