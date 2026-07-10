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القضاء ينشر وثائق خاصة بالإجراءات التي جرى اتخاذها بقضية نور زهير
سياسة
2026-07-10 | 06:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
653 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نشر
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الجمعة، وثائق خاصة بالإجراءات التي جرى اتخاذها بقضية
نور زهير
.
وذكر
القضاء الأعلى
ان "إطلاق
نور زهير
كان اتفاقاً بين رئيس
مجلس القضاء
ورئيس
مجلس الوزراء
السابق بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة".
وأضاف ان "أحكاما بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً بهيئة
الضرائب
ساعدوا نور
زهير
في سحب الأموال"، مشيرا الى ان "جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون تعديل
قانون العفو
في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من الأموال".
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