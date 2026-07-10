حادثة قتل الصياد العراقي تتطور.. تهديد الرد بالمثل ومطالبة بطرد القنصل الكويتي من البصرة

وقال في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، ان "ما أقدمت عليه -غير الشقيقة- من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية، واعتقال مجموعة أخرى، وذلك لأكثر من مرة، هو استهتار بالدم العراقي وتجاوز صارخ على سيادة ".وأضاف ان " ملزمة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات ، وإلا فسيكون ردّنا بالمثل".وتابع ان "على القنصل مغادرة فوراً".