تفاصيل حول حسم الوزارات المتبقية.. اكثر من اسم مرشح لكل وزارة

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الخزعلي لـ ، ان "ملف الوزارات الـ9 الشاغرة مازال قيد المباحثات، حيث كان من المفترض عرض الأسماء على للتصويت عليها بعد العطلة التشريعية".وأضاف ان "هناك تواصل بين الكتل السياسية في طرح اكثر من اسم لكل وزارة وسيتم التصويت خلال الأيام القادمة"، مشيرا الى ان "الحكومة طلبت من الكتل ان يكون المرشح ذات كفاءة عالية ويمتلك النزاهة والخبرة ومتدرج وظيفيا".وبين انه "سيكون لمجلس النواب دور كبير في هذه المرحلة بعملية التشريع والمراقبة للوزارات".فيما اكد النائب عن الكتلة احمد أبو العيس لـ نيوز، ان "تشكيل الحكومة يعتمد على التوافقات السياسية وهناك جلسات حوار مستمرة ودائمة لحل موضوع الوزارات الشاغرة".واكد "وجود تقدم واضح في الحوارات بشأن حسم الوزارات المتبقية".