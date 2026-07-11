الزيدي يوجّه بمتابعة تفاصيل مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله في البصرة

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن وجّه ، ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في ، بمتابعة تفاصيل الحادثة.وفي سياق متصل، شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.