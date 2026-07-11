المالية توضح بشأن الية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "إشارةً إلى البيان الصادر عن ، يوم أمس، نؤكد أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق ".وأضافت ان "أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات المقدمة إلى المحاكم، أكدت ان "ذلك من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة"، مجددة "حرصها على التكامل مع والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".