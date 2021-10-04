الحلبوسي يلتقي أردوغان في أنقرة

التقى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.



وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة".

