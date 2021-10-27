المفوضية تعلن بدء عملية العد والفرز اليدوي

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية العد والفرز اليدوي بدأت اليوم بحضور وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية".يذكر إن الانتخابات كانت قد جرت في 10/10/2021 بمشاركة أكثر من مرشح 3240 بينهم نحو 950 امرأة.وشهدت البلاد تظاهرات من قبل المرشحين الخاسرين وانصارهم رفضا لنتائج الانتخابات، مطالبين بإعادة العدر والفرز اليدوي لـ"ضمان" نزاهة وشفافية المفوضية.وفي وقت سابق، اعلنت مفوضية الانتخابات المباشرة بأول مراحل عملية "العد والفرز" اليدوي في (70) محطة بمحافظة نينوى.واضافت، ان "عملية العد والفرز اليدوي ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".