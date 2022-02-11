ميسان.. اللجنة المشتركة بين "التيار والعصائب" تعقد اجتماعها الأول – عاجل

عقدت اللجنة المشتركة بين التيار والعصائب، اليوم الجمعة، اجتماعها الأول لدرء الفتنة في محافظة ميسان.

وقال مراسل السومرية ان "اللجنة المشتركة بين "التيار والعصائب" عقدت اجتماعها الأول لدرء الفتنة في محافظة ميسان.

ويوم أمس، وصل وفد التهدئة المكلف من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى محافظة ميسان.

وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن أرسال وفد إلى محافظة ميسان للتهدئة، فيما دعا مسؤول العصائب هناك الى التعاون مع اللجنة.

وأعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أمس الخميس، تشكيل لجنة، للتعاون مع اللجنة المشكلة من زعيم التيار الصدري، بشأن أحداث ميسان.