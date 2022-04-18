رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير العلاقات مع إيران

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "صالح أثنى على جهود السفير مسجدي خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة".وتطرق صالح وفق البيان، إلى "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".من جانبه، أكد مسجدي "دعم ايران لأمن واستقرار العراق، وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع البلدين والشعبين الجارين".