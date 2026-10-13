وزير الخارجية يصل إلى روما في زيارة رسمية للفاتيكان

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الخارجية وصل إلى العاصمة الإيطالية ، في مستهل زيارة رسمية إلى دولة حاضرة ، سيفتتح خلالها المبنى الجديد لسفارة جمهورية لدى ".وأضاف البيان، "سيجري الوزير، خلال الزيارة، عدداً من اللقاءات الرسمية مع المسؤولين في دولة حاضرة الفاتيكان، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين جمهورية العراق والكرسي الرسولي".وتابع "كما سيجتمع الوزير في روما مع عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية".