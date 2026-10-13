البرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية​

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الخميس فقرة واحدة تخص التصويت.

وكان اقترح، الخميس المقبل موعداً للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة، مضيفا أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم.

أدناه جدول أعمال جلسة الخميس..