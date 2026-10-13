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البرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية
سياسة
2026-10-13 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
295 شوهد
حدد
مجلس النواب
الخميس المقبل موعداً للتصويت على مرشحي نواب
رئيس الوزراء
والوزارات الشاغرة والمستحدثة.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الخميس فقرة واحدة تخص التصويت.
وكان
رئيس الوزراء
علي الزيدي
اقترح، الخميس المقبل موعداً للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة، مضيفا أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم.
أدناه جدول أعمال جلسة الخميس..
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