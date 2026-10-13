العراق وإيران يؤكدان أهمية العودة إلى طاولة الحوار بما يسهم في احتواء التوترات

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية، ، بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقچي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك".وتبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في ، المقرر عقده في العاصمة خلال الأسبوع المقبل".كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية العودة إلى طاولة الحوار، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".