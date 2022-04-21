الإطار يتمسك بمبادرته لإنهاء الأزمة واطراف تستبعد حسم الأمر قبل عطلة العيد

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الإطار يتمسك بمبادرته لإنهاء الأزمة واطراف تستبعد حسم الأمر قبل عطلة العيد

سياسة

2022-04-21 | 07:51
الإطار يتمسك بمبادرته لإنهاء الأزمة واطراف تستبعد حسم الأمر قبل عطلة العيد
2,002 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

مع قرب انتهاء مهلة الأربعين يوما التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى قوى الثلث الضامن لتشكيل الكتلة الاكبر، فان جميع الأبواب ما زالت مغلقة نتيجة لتمسك كل طرف بمواقفه رغم إصرار قيادات الإطار على أن مبادرتهم هي السبيل الوحيد لإنهاء الازمة والعبور الى بر الامان.

وفي الوقت الذي تحدث فيه برلماني عن خطوة مهمة لإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة، استبعد قيادي كردي امكانية حسم الحوارات قبل انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، مشددا على أن موقف تحالف إنقاذ وطن ثابت ورؤيته واضحة.

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، استبعد الوصول الى تفاهمات نهائية لإنهاء حالة الانسداد السياسي قبل انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، إن "الوضع السياسي ورغم حصول لقاءات هنا وهناك لكنها لم تصل الى درجة النضوج بما يسمح الى انهاء الازمة والانسداد السياسي بشكل كامل وهي بحاجة الى المزيد من الحوارات الأخرى لتجاوز جميع العقبات التي تمنع انهاء الازمة بشكل كامل ويصب بالمصالح العليا للشعب العراقي ويحفظ الحقوق الانتخابية لجميع القوى السياسية".

واضاف سلام، ان "تحالف انقاذ وطن لديه منهج ورؤية واضحة وثابتة وطرحها على جميع القوى السياسية، بالتالي فان الكرة اليوم في ملعب باقي الأطراف السياسية لايجاد معالجات ضمن رؤية وطنية شاملة دون اي التفاف على الاستحقاقات او محاولة فرض القرار بالقوة والترهيب"، مشددا على ان "الوضع الحالي يجعلنا نعتقد ان حسم الحوارات لن تصل الى نتائجها المرجوة قبل انتهاء عطلة عيد الفطر وحينها تتحرك عجلة الحوارات بشكل أسرع من خلال تكثيف الحوارات لحسم جميع الخلافات في وقت قياسي".

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اكد ان "مبادرة الاطار التنسيقي تمثل خطوة مهمة في سبيل انهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة ونحن ماضون في سبيل انجاحها".

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "تشكيلة الكتلة الاكبر والاسراع في تشكيل حكومة توافقية قوية والتي انتظرها الشعب العراقي طويلا يمثل احدى اولويات الاطار التنسيقي ضمن المرحلة الحالية"، مبينا ان "مبادرة الاطار تمثل خطوة مهمة ونحن ماضون في سبيل انجاحها من خلال التفاوض مع جميع الأطراف وبشتى التفاصيل بغية الوصول الى النتائج الحتمية التي تخدم العراق والشعب العراقي".

واضاف الشمري، ان "توفير الخدمات التي ينتظرها المواطن البسيط هو هدف أساسي مطلوب من الكتل السياسية قبل أن يكون مطلوبا من الحكومة، على اعتبار أن التوافق والاسراع بتشكيل حكومة بصلاحيات مكتملة هو الطريق الامثل لتوفير الخدمات والأمن وإقرار الموازنة"، لافتا الى ان "جميع الكتل ينبغي عليها التركيز على هذه المسلمات والعمل من اجل تحقيقها ضمن هذه المرحلة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:53 | 2022-04-21 12:53
12:46 | 2022-04-21 12:46
12:38 | 2022-04-21 12:38
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.