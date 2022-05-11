جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة (وثائق)

السومرية نيوز – بغداد

أعلن النائب أحمد الجبوري، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة منهل الخباز بعد الكشف عن ملفات فساد كثيرة عنه.



وقال الجبوري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "تم جمع تواقيع اكثر من ١٠٥ نواب والتواقيع مستمرة لمطالبة رئيس الوزراء بسحب يد وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق في ملفات الفساد لوزارة الصناعة التي قدمت للقضاء وهيئة النزاهة".

جمع تواقيع اكثر من ١٠٥ نائب والتواقيع مستمرة لمطالبة السيد@MAKadhimi الكاظمي رئيس الوزراء لسحب يد وزير الصناعة #منهل_الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق في ملفات الفساد لوزارة الصناعة التي قدمت للقضاء وهيئة النزاهة #فساد_وزارة_الصناعة#مجلس_النواب_العراقي

و pic.twitter.com/BAzhSIqPgr — النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) May 11, 2022

وصباح اليوم، قال النائب احمد الجبوري في تغريدة تابعها السومرية نيوز، انه "تم تسليم ملفات الفساد الخاصة بوزارة الصناعة الى هيئة النزاهة"، مبينا ان "رئيس هيئة النزاهة اوعز بتشكيل فريق تحقيقي للنظر في ملفات الفساد واعطاء بالغ الاهتمام بهذه القضايا".

⭕️زيارتنا لهيئة النزاهة والاجتماع بالسيد القاضي علاء الساعدي رئيس الهيئة ومعاون مدير عام التحقيقات وتسليمهم ملفات الفساد الخاصة بوزارة الصناعة نشكر السيد رئيس هيئة النزاهة الذي اوعز بتشكيل فريق تحقيقي للنظر في ملفات الفساد واعطاء بالغ الاهتمام بهذه القضايا⭕️#فساد_وزارة_الصناعة pic.twitter.com/rmVfrQGbbU — النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) May 10, 2022

وفي تغريدة اخرى، ذكر الجبوري ايضاً انه "تم خلال زيارته لمجلس القضاء الاعلى ولقاء رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان استعراض ملفات الفساد في وزارة الصناعة وتم تسليمه الملفات لتحويلها الى الادعاء العام للتحقيق وملاحقة الفاسدين في الوزارة".

واضاف، "زيدان اكد لنا دعم مجلس القضاء في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين دون استثناء".

زيارتنا لمجلس القضاء الاعلى ولقاء السيد رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وتم استعراض ملفات الفساد في وزارة الصناعة وتم تسليمه الملفات لتحويلها الى الادعاء العام للتحقيق وملاحقة الفاسدين في الوزارة

واكد لنا دعم مجلس القضاء في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين دون استثناء pic.twitter.com/pQonLXmvmC — النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) May 11, 2022

وفي وقت سابق، فجر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، غضب المختصين والمتابعين للشأن العراقي بعدما كشف عن قيام وزير الصناعة منهل الخبازي بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته، فضلا عن كشفه ملفاد فساد كثيرة في وزارة الصناعة.