تعليق جديد من الكتلة الصدرية بعد وضع استقالة نوابها تحت تصرف الصدر

وكتب العذاري منشوراً عبر صفحته على الفيس بوك، قال فيه: "سيدنا وقائدنا وابن مرجعنا، باسمي واسم جميع نواب الكتلة الصدرية، أضع بين يديك استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية بعد استلامي لها".وأضاف مخاطباً الصدر: "نحن طوع امرك ورهن إشارتك، معك معك لا مع عدوك".واختتم العذاري منشوره بالقول: "نعم نعم للعراق، نعم نعم للإصلاح".