تعليق جديد من الكتلة الصدرية بعد وضع استقالة نوابها تحت تصرف الصدر

السومرية نيوز- بغداد
أكد رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، اليوم الجمعة، أن جميع نواب الكتلة الصدرية، وضعوا استقالتهم تحت تصرف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وكتب العذاري منشوراً عبر صفحته على الفيس بوك، قال فيه: "سيدنا وقائدنا وابن مرجعنا، باسمي واسم جميع نواب الكتلة الصدرية، أضع بين يديك استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية بعد استلامي لها".
وأضاف مخاطباً الصدر: "نحن طوع امرك ورهن إشارتك، معك معك لا مع عدوك".
واختتم العذاري منشوره بالقول: "نعم نعم للعراق، نعم نعم للإصلاح".
ويوم أمس، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب الكتلة الصدرية بتوقيع استقالاتهم وتقديمها إلى رئاسة البرلمان، بعد الإيعاز لهم بذلك.