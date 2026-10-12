الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للتدابير التي تصون سيادة العراق وسلامة أراضيه

أكد الإطار التنسيقي في اجتماع له، اليوم الاثنين، دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة وسلامة أراضيه.

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي، عقد اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري (299) في تيار الحكمة الوطني ، بحضور رئيس وقادة الكتل والقوى السياسية المنضوية في الإطار".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا مستجدات الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والأمنية في البلاد، فضلاً عن استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية"، مردفا أن "قادة الإطار استمعوا إلى إحاطة قدمها رئيس مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذ المشاريع مهنئين بانطلاق المشروع السكني (مبادرة وطن)".

وشدد الاجتماع وفق البيان على "الدور التكاملي الواضح في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي، وانعكاس ذلك على تشريع القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتنظم عمل مؤسسات الدولة".

وعلى الصعيد الأمني، أشاد الإطار بـ"جهوزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها في ملاحقة بقايا الإرهاب وضبط الحدود وحفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد وسلامة أراضيها".

وفي الشأن الخارجي، أشار البيان إلى أن "المجتمعين بحثوا التوترات والتطورات الجارية في المنطقة"، وجددوا التأكيد على "ثوابت في دعم التهدئة وحل الأزمات عبر الحوار الدبلوماسي، وحماية المصالح الوطنية العليا وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية".