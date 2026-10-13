القضاء وهيئة الاعلام تبحثان مخالفات شركات الاتصالات الخاصة

وقال في بيان ورد لـ ، ان " القاضي استقبل، اليوم الثلاثاء، التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث المعالجة القانونية للمخالفات المرتكبة من قبل شركات الاتصالات الخاصة".