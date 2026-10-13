بغداد وواشنطن تبحثان التعاون المشترك

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل، مساء امس الإثنين، المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي، ".وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، الى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية".