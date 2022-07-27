بعد دخولهم الخضراء.. الكاظمي يوجه دعوة للمتظاهرين

وقال الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".وأكد، أنه "سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.