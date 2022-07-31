الإطار التنسيقي يرحب بمبادرة البارزاني ويؤكد انفتاحه على الجميع

رحب ‏الاطار التنسيقي، بمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، مؤكداً انفتاحه على الجميع من اجل معالجة الازمة الراهنة.

وقال الاطار في بيان، إنه "يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان للحوار الوطني".

وأكد "انفتاحه على الجميع من اجل معالجة الازمة الراهنة والوصول الى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي اساساً لها".

وأطلق رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال بارزاني في بيان، "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".