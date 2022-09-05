انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية.



وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، "انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

وفي تاريخ (17-08-2022)، ذكر المكتب في بيان إن "القصر الحكومي شهد، عقد اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق".