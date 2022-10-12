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خلال البرلمان العربي.. توضيح نيابي بشأن التصويت على ادانة الاعتداءات بحق العراق

سياسة

2022-10-12 | 03:53
خلال البرلمان العربي.. توضيح نيابي بشأن التصويت على ادانة الاعتداءات بحق العراق
765 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسية

أكد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس كتلة السيادة النيابية شعلان كريم، اليوم الاربعاء، أن ممثلي البرلمان العراقي الاربعة صوتوا بالموافقة على ادانة الاعتداءات التركية والايرانية على الاراضي العراقية في البرلمان العربي، فيما أشار الى ان قرارات البرلمان العربي بشأن العراق تنسجم تماما مع الثوابت الوطنية.

وقال كريم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دور مجلس النواب العراقي مهم وفعال في البرلمان العربي الذي يعتبر مؤسسة مهمة من مؤسسات العمل العربي المشترك"، مبينا أن "الدور المحوري للعراق يشكل حجر اساس في العمل العربي المشترك ومرتكزا مهما في كافة الملفات المهمة على كل المستويات الى جانب امتلاكه كل مقومات الدفاع عن امن وسلامة ووحدة اراضيه في كافة المحافل العربية والدولية".

وأضاف، أن "مشاركة مجلس النواب العراقي في اجتماعات البرلمان العربي التي عقدت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة تجسد حرصا بالغا على تفعيل دور العراق في الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل احد اقوى الاساليب التي تعيد اندماج العراق في محيطه العربي من خلال تعزيز وتوطيد الروابط بين ممثلي الشعب العربي في جميع الدول العربية".

وبين، أن "اختياري لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي يعبر عن قوة وحضور وتاثير العراق في هذا المحفل العربي المهم وهو اختيار يبدو انه لم يرق للبعض مما دفعهم الى شن حملة تبدو منظمة للتغطية على هذا الانجاز المهم من خلال الترويج لرأي النائبة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي خلال الجلسة العامة للبرلمان والبناء على هذا الموقف وترسيخ انطباع بان الوفد النيابي العراقي لم يصوت على فقرة تدين الاعتداء الايراني على الاراضي العراقية بينما الحقيقة عكس ذلك تماما ".

وأشار البيان الى أن "ممثلي مجلس النواب العراقي الاربعة وهم كل من الشيخ النائب شعلان الكريم والنائب احمد الجبوري والنائب حنان الفتلاوي والنائب ناظم فاهم الشبلاوي قد صوتوا بالموافقة وبالاجماع على المقررات الخاصة بالعراق ومن ضمنها الفقرة التي تتضمن ادانة الاعتدائات الايرانية والتركية على الاراضي العراقية في وحدة موقف تعبر عن سياسة خارجية ثابتة وتنسجم مع رأي مجلس النواب وممثلوا الشعب في رفض اي انتهاكات لسيادة العراق وامنه".

وتابع عضو مجلس النواب، ان " قرارات البرلمان العربي بشأن العراق تنسجم تماما مع الثوابت الوطنية العراقية وتعبر عن حرص ممثلوا مجلس النواب العراقي على تعزيز الموقف العربي من اي حالة تعبر عن تضامن العرب عبر ممثليهم مع كل ما يتعلق بدعم العراق والوقوف معه في مواجهة التحديات وان التشكيك بمواقف النواب واستهداف بعضهم والطعن بسلامة مواقفهم النابعة من الحرص الوطني مرفوضة جملة وتفصيلا لاسيما ان وجهات النظر انصبت على صياغة البيان وليس على الفقرات التي وردت فيه والتي تتعلق بالاعتداءات العسكرية التركية والايرانية".

واتم البيان: "نؤكد على ان ممثلي مجلس النواب العراقي الاربعة في البرلمان العربي سيواصلون عملهم الدؤوب سواء في اللجان الدائمة او من خلال مناقشات البرلمان العربي للدفاع عن مصالح العراق والسعي بجد لخدمة الشعب العراقي وتطلعاته الى جانب ترسيخ العلاقات مع ممثلي المجالس النيابية العربية لخدمة العمل العربي المشترك".

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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