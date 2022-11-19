السوداني يصل الديوانية للاطلاع على واقعها الخدمي

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة الديوانية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار محافظة الديوانية، للاطلاع على واقعها الخدمي والمعاشي".



