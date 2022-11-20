بغداد وواشنطن تناقشان "خطة الطوارئ" لإعادة النازحين

وذكر بيان للهجرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن جابرو "استقبلت سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانسكي، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد".وبحث اللقاء، "أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي المقدمة ما يخص أوضاع النازحين والعائدين، فضلا عن مناقشة مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الاسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية وآلية دعمها ماديا ومعنويا".