اتفاق سياسي على تعديل الدستور: الأحزاب لم تستطع إدارة الحكم بشكل صحيح

وقال علاوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "العملية السياسية تعثرت في العراق وانقلبت ضد مصالح الشعب"، مبينا أن "الفساد والتدخلات الأجنبية اثرت كثيراً على القرار السياسي ولم تستطع القوى السياسية ان تبني بناءً قوياً يخدم مصالح الشعب".وأضاف، ان "العملية السياسية أغلقت وغير قادرة على تحقيق التقدم لذلك بادرنا بتولي مهمة اجراء التعديلات الدستورية"، مؤكداً أن "اصلاح الدستور سيكون تمهيدا لإصلاح العملية السياسية".وأشار رئيس ائتلاف الوطنية الى، أن "الحكومة الحالية برئاسة السوداني تبدي استجابة كبيرة لما قدمناه من مشروع".من جانبه، أكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، أن الدستور طُبق بطريقة انتقائية، فيما بين أن الأحزاب التي توالت على حكم البلد لم تستطع إدارة الدفة بشكل صحيح.وقال المطلك خلال المؤتمر ذاته، "ربع قرن مر على العملية السياسية ولم تستطع ان تقدم إنجازات للشعب حتى ينال حريته"، لافتا الى أنه "مع كل الإخفاقات نرى ان هناك املاً لمواجهة السلاح المنفلت ونشد على يد الحكومة لضرب كل من يحمل السلاح خارج اطار الدولة، وضرب الفساد والذي يمكن من خلاله تحقيق التقدم في هذا البلد".وأضاف: "لا يمكن ان نتخيل حصول نمو اقتصادي دون ضرب الفساد"، مؤكداً أن "ما يجري العمل عليه من تعديلات دستورية ونطمح لتحقيقه هي مجرد البداية ونحتاج لضغط شعبي كبير لتحقيق الأهداف".وبين المطلك، أن "الدستور طبق بطريقة انتقائية، والمطلوب تحقيق اصلاح حقيقي للمنظومة السياسية"، مبينا أن "الأحزاب التي توالت على حكم البلد لم تستطع إدارة الدفة بشكل صحيح".