المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان

وذكرت المفوضية، في وثائق، ان المرشح البديل لـ" " هو " " ضمن تحالف قوى عن بالتسلسل 22 وبعدد اصوات 5936 صوتاً.وأضافت أن بدلاء ومثنى علي مهدي وفالح ساري عبد ونعيم هم كل من جمال وصلاح محجوب هادي وزهراء جميل هلامه وجاسم محمد ورور.