البديوي: زيارتي لبغداد تحمل رسائل ونشد على يد الزيدي بالخطوات التي اتخذها

وقال البديوي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية حضره مراسل ، أنه "تأتي زيارتنا إلى من اجل عدة رسائل ومنها تهنئة وخطواته إلى مارسها"، مبيناً أنه "استعرضت مع وزير الخارجية العراقية التطورات في المنطقة وخفض التصعيد والرسائل السلمية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة".وتابع، أنه "نقلت رسالة من الدول الخليجية وخصوصا بما يخص العراق والكويت"، مشيراً الى انه "اكدت من خلال اللقاء حرص على امن واستقرار العراق، والتعاون البناء بين الجانبين ركيزة أساسية".وأشار الى ان "الخطوات التي العراق جيدة، وتطرقنا إلى اهمية التوصل إلى خطوات ملموسة"، مؤكداً أن "مجلس التعاون ينظر إلى العراق شريك أساسي، ونشد على يد رئيس الوزراء في كثير من الخطوات التي اتخذها".