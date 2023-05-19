الحلبوسي: نأمل أن تفضي مقررات إعلان جدة إلى تصفير المشكلات

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "انعقدت القمة العربية الـ 32 في جدة في ظل تحديات كبيرة تواجه أمتنا العربية، نأمل أن تفضي مقررات إعلان جدة إلى تحقيق العمل العربي المشترك، وتصفير المشاكل، والتركيز على الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".اختتمت في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32 بإعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موافقة المشاركين على البيان الختامي للقمة.