حملة "تواقيع" لتغيير محافظ بغداد والمالكي يدعو لعدم المشاركة فيها (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



حصلت السومرية نيوز على وثيقة قدم فيها 17 عضواً في مجلس محافظة بغداد، مخاطبة فيه رئيس المجلس، لغرض إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية (فوق الستين سنة).

وبعد هذه الحملة، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه هذا التغيير عبر تسجيل صوتي تابعته السومرية نيوز، كما دعا فيه أعضاء ائتلافه لعدم المشاركة في هذا القرار.



وجاء في نص التسجيل الصوتي "بلغني أنكم تشتركون مع الأخوة الآخرين اجتماعا تتداولون فيه تغيير المحافظ، وهذا ليس قرارنا، ولم يصدر منا التوجيه ولا قرار الإطار".



كما دعا المالكي أعضاء الائتلاف الى "الخروج من الاجتماع وعدم الموافقة على عقده إلا بمناقشة القضية مركزيا". بحسب التسجيل الصوتي.