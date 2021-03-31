بالصورة: حفيدة الشيخ زايد على غلاف مجلة عالمية

وتحدثت الشيخة فاطمة في مقابلة مع فوغ عن جدها وشغفها بالخيول وعائلتها والقوى العاملة النسائية التي تقود الإمارات إلى الأمام.والشيخة فاطمة فارسة بارعة، وقد ألفت 200 كتاب للأطفال وأسست مؤسسة فاطمة بنت هزاع. كما تعاونت مع علامة "بولغاري" الإيطالية لإنشاء مجموعة مجوهرات تكريما للشيخ زايد والإمارات العربية المتحدة.وقالت الشيخة لصحيفة "ذي ناشيونال"، قضيت معظم طفولتي مع بابا زايد أستمع إلى حكايات التضحية وقوة الإرادة والطموح. وعلمني أننا حققنا الكثير اليوم، فقط لأننا تجرأنا على الحلم بالأمس. ولقد غرس في داخلي حب الإمارات والتصميم على رفع اسم الإمارات عالياً على الدوام".وتتطرق الشيخة فاطمة أيضًا في حديثها مع فوغ العربية إلى الدور الإرشادي الذي لعبته جدتها، الشيخة فاطمة بنت مبارك. وقالت، "جدتي الشيخة فاطمة بنت مبارك هي أمي وقدوتي ومثلي في هذا العالم كله".ويتوافق حدث ظهور الشيخة فاطمة على غلاف مجلة فوغ العربية مع العام الذي تحتفل فيه الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها.