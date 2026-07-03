ما علاقة الجلوس لمدة طويلة بالسرطان؟.. دراسة تكشف

واعتمدت الدراسة، على بيانات 91,292 مشاركًا ضمن مشروع UK Biobank، إذ ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط البدني لمدة سبعة أيام، ثم تمت متابعتهم بمتوسط 12.4 عامًا.وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من الجلوس المتواصل ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بسبب بنسبة 9%، إلى جانب ارتفاع احتمالات الإصابة بعدد من السرطانات، ولا سيما المرتبطة بالسمنة، مثل سرطانات المريء والكبد والكلى والبنكرياس والقولون والثدي والمبيض والغدة الدرقية، فضلًا عن السرطانات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني.وفي المقابل، بينت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة يوميًا من الجلوس المتواصل بنشاط بدني خفيف أسهم في خفض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12%.وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها تعزز أهمية تقليل فترات الجلوس المتواصل والحرص على الحركة المنتظمة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، كجزء من أساليب الوقاية من السرطان.