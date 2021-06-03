تحديد موعد افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب

اعلنت الهيئة التحضيرية لمعرض بغداد الدولي للكتاب، اليوم الخميس، استمرارها بكل التحضيرات وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال الزوّار في الدورة الثانية والعشرين على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته السومرية نيوز أنها "تعلن استمرارها بكل التحضيرات، وعلى مدار 24 ساعة، لاستقبال زوار المعرض في دورته الثانية والعشرين على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور للفترة من 10 إلى 20 حزيران الجاري، ومن الساعة ٩ صباحاً الى ٩ ليلاً".

واضافت، ان "على الرغم من كل التحديات والمصاعب، إلا أننا نأمل أن تكون هذه الدورة ثرية بمساهمات العشرات من دور النشر العربية، والمحلية المشاركة بكثير من الإصدرات الجديدة، في مختلف الحقول والمجالات المعرفية، والعلمية، والفنية، والأدبية، بما يغني المكتبة الشخصية للقارئ العراقي".

واشارت إلى "وجود فعاليات ثقافية مصاحبة من ندوات وحفلات توقيع، تساهم كلّها في جعل معرض بغداد للكتاب، كما هو في الأعوام الماضية، حدثاً ثقافياً وطنياً هاماً، يتطلّع لانعقاده المثقفون، وصنّاع الكتاب، وجمهور القرّاء على حد سواء".