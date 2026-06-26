إثر وعكة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان التركي قادر إنانير

وكان إنانير قد نقل إلى المستشفى في الأيام الأخيرة إثر وعكة صحية مفاجئة، حيث أُدخل وحدة العناية المركّزة. وبعد سلسلة من الفحوص الأولية، شُخّصت إصابته بالتهاب رئوي (ذات الرئة)، وهو الذي كان يعاني منذ مدة من مشكلات صحية جدّية يتابعها محبّوه عن كثب.ومع تدهور حالته بسبب صعوبات في التنفس مرتبطة بالالتهاب الرئوي، خضع الفنان لتركيب أنبوب التنفس (التنبيب)، غير أنه فارق الحياة رغم جميع التدخلات الطبية التي أُجريت له في المستشفى.وكانت رفيقة دربه الفنانة جوليدة قورال قد كشفت في وقت سابق عن اكتشاف ورم خفي في رئته يكمن تحت الالتهاب الرئوي.وقالت في تصريح لها لافتة إلى خطورة الوضع: "للأسف جرى تنبيب قدير قبل قليل. اتُخذ هذا القرار الاضطراري لإجراء تدخل ، وكي لا يتألم، ولإدارة عملية علاجية محكومة. نحن بالطبع أمام وضع بالغ الخطورة والصعوبة، وعسى أن نتلقّى أخباره السارة في أقرب وقت".وكان طبيبه رضا باران قد أوصى بإخضاعه للمتابعة السريرية في العناية المركزة من أجل إدارة مسار علاجه عن قرب وبدقة، موضحا أن هذا القرار يكتسي أهمية حيوية لإبقاء حالته العامة تحت السيطرة.ونعى الفنان الموسيقي الكبير أورهان غنجباي رفيقه معبرا عن حزنه، قائلا: "لا يكاد الإنسان يصدق، هذا ما كتب له من نصيب، وكل امرئ في هذه الدنيا يؤدي مهمته، وهو أيضا أدى مهمته".