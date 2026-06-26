إثر وعكة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان التركي قادر إنانير

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بقوة 5.6 درجة.. زلزال كبير يهز شمال ولاية كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568076-639180901899218507.jpg
إثر وعكة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان التركي قادر إنانير
فن وثقافة
2026-06-26 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
311 شوهد
أعلنت الأوساط الفنية في
تركيا
وفاة الفنان الشهير قادر إنانير، أحد أبرز نجوم السينما التركية الذي رسخ حضوره في الذاكرة عبر شخصيات قوية جسدها على الشاشة، عن عمر ناهز 77 عاما.
وكان إنانير قد نقل إلى المستشفى في الأيام الأخيرة إثر وعكة صحية مفاجئة، حيث أُدخل وحدة العناية المركّزة. وبعد سلسلة من الفحوص الأولية، شُخّصت إصابته بالتهاب رئوي (ذات الرئة)، وهو الذي كان يعاني منذ مدة من مشكلات صحية جدّية يتابعها محبّوه عن كثب.
ومع تدهور حالته بسبب صعوبات في التنفس مرتبطة بالالتهاب الرئوي، خضع الفنان لتركيب أنبوب التنفس (التنبيب)، غير أنه فارق الحياة رغم جميع التدخلات الطبية التي أُجريت له في المستشفى.
وكانت رفيقة دربه الفنانة جوليدة قورال قد كشفت في وقت سابق عن اكتشاف ورم خفي في رئته يكمن تحت الالتهاب الرئوي.
وقالت في تصريح لها لافتة إلى خطورة الوضع: "للأسف جرى تنبيب قدير قبل قليل. اتُخذ هذا القرار الاضطراري لإجراء تدخل
أيسر
، وكي لا يتألم، ولإدارة عملية علاجية محكومة. نحن بالطبع أمام وضع بالغ الخطورة والصعوبة، وعسى أن نتلقّى أخباره السارة في أقرب وقت".
وكان طبيبه
البروفيسور
رضا باران قد أوصى بإخضاعه للمتابعة السريرية في العناية المركزة من أجل إدارة مسار علاجه عن قرب وبدقة، موضحا أن هذا القرار يكتسي أهمية حيوية لإبقاء حالته العامة تحت السيطرة.
ونعى الفنان الموسيقي الكبير أورهان غنجباي رفيقه معبرا عن حزنه، قائلا: "لا يكاد الإنسان يصدق، هذا ما كتب له من نصيب، وكل امرئ في هذه الدنيا يؤدي مهمته، وهو أيضا أدى مهمته".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وفاة الفنان عبد العزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة
03:20 | 2026-06-10
وعكة صحية مفاجئة تُبخر حلم المونديال لـ نيمار
06:42 | 2026-04-27
وفاة فنان عربي بسكتة قلبية مفاجئة
12:19 | 2026-05-13
وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
15:31 | 2026-05-11
الفنان التركي
قادر إنانير
وفاة
البروفيسور
التنف
تركيا
السري
ناني
أيسر
كيا
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
كأس العالم 2026
36.78%
06:31 | 2026-06-26
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
06:31 | 2026-06-26
بعد مباريات الأمس.. سيناريوهات تأهل العراق في جولة الحسم
كأس العالم 2026
24.94%
06:03 | 2026-06-25
بعد مباريات الأمس.. سيناريوهات تأهل العراق في جولة الحسم
06:03 | 2026-06-25
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21.94%
04:11 | 2026-06-25
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق
04:11 | 2026-06-25
يونس محمود يحسم الجدل بشأن رحيل أرنولد ويكشف موقف الاتحاد
رياضة
16.34%
04:29 | 2026-06-25
يونس محمود يحسم الجدل بشأن رحيل أرنولد ويكشف موقف الاتحاد
04:29 | 2026-06-25
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
اخترنا لك
واتساب يقدم تصميما جديدا لأجهزة ايفون
06:37 | 2026-06-26
الأكثر حدة على الإطلاق.. الحرارة تقتحم أوروبا
05:44 | 2026-06-26
تحذير للمدخنين.. 70 مادة مسرطنة في التبغ تهدد الجهاز البولي والقدرة الإنجابية
12:18 | 2026-06-25
مع ارتفاع الحرارة... نصائح لحماية طفلك من "الطفح الحراري"
05:00 | 2026-06-25
خلال مباراة مصر.. أب يعثر على طفله متوفى بعد نسيانه داخل السيارة
05:41 | 2026-06-24
لتجنّب التسمم الغذائي.. احذر هذه الأطعمة أثناء السفر
12:43 | 2026-06-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.