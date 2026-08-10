بعد 15 عاما.. راغب علامة في دمشق

وخلال وجوده في دمشق، التقى علامة وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، وبحثا دور الفن والثقافة في دعم القطاع السياحي والترويج للمقومات الثقافية والسياحية التي تزخر بها .وأكد الصالحاني "أهمية التعاون مع الفنانين العرب في نقل صورة إيجابية عن مرحلة التعافي التي تشهدها البلاد"، مشيراً إلى أن "الفن والسياحة يشكلان مساحة للتواصل الثقافي، ويمكن أن يساهما في تنشيط الحركة السياحية وجذب الاستثمارات".من جانبه، أعرب علامة عن سعادته بزيارة سوريا، مؤكداً ثقته بقدرتها على استعادة حضورها ومكانتها على خريطة السياحة العربية والدولية.وأعادت عودة علامة إلى دمشق فتح الحديث عن إمكانية إحيائه حفلاً جماهيرياً في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وسط تقارير تفيد بأنه أبدى استعداداً لأن يكون من أوائل الفنانين الذين يحيون حفلات فيها بعد سنوات من الغياب.وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه المشهد الفني السوري عودة تدريجية للفعاليات والحفلات، مع تزايد الاهتمام باستقطاب أسماء عربية إلى دمشق وإعادة تنشيط حضورها كمحطة فنية وثقافية في المنطقة.وعلى الصعيد الفني، يواصل نشاطه خلال عام 2026، وكان قد طرح في تموز أغنيته "كده كده"، من كلمات وألحان وتوزيع ، فيما تولى مهمة المكس والماستر.