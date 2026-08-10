كاظم الساهر ينضم الى Recording Academy

وذكر الحساب الشخصي على الفيسبوك للقيصر وتابعته ، "في مبادرة تؤكد مكانته الفنّية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنّية في العالم، تمّت دعوة الفنّان للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية".وأضاف ان " لبّى الدعوة رسميًّا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية".